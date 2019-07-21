不滿形象遭惡意醜化　劉強東告微博大V索300萬人民幣

京東集團行政總裁劉強東去年8月在美國涉嫌性侵，最終未遭刑事起訴。惟近日一名獲微博認證、網名為「訊網雲計算董事長大V趙盛燁」的網民發文，表示自己遭劉強東起訴，又指對方認為自己惡意醜化其企業家形象，要求賠償共300萬元（人民幣‧下同，約346萬港元）；趙盛燁更稱，「既然你槓上了我，那麼我奉陪到底」。



趙透過其社交帳號發文，稱自己「接到北京互聯網法院的信息，說劉強東上傳了新證據，詫異的打開網站查看證據，看暈了！原來傳了這哥們兒一大堆『榮譽光環』的律所公證書，都一堆網頁截圖，然後公證一下，證明這網頁是真的。」據悉，趙盛燁早前曾發布劉強東起訴他的《民事起訴狀》。



據悉，劉在該起訴狀中表示，趙盛燁自2018年3月開始，通過社交帳戶發布數十篇言論，持續對劉強東展開侮辱與誹謗，捏造事實稱劉牽涉「強姦」、「性侵」，當中更用上「下三濫」、「強姦犯」等具強烈侮辱性的言論謾罵。



起訴狀又指，趙誹謗劉所經營的企業，「就是為得到美女們的青睞」，藉此惡意醜化劉的企業家形象；藉此請求法院判趙賠償精神損害撫慰金100萬元（約116萬港元），以及經濟損失200萬元（約230萬港元）。