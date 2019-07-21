旅遊巴柬埔寨翻側　釀至少2華客死11傷

一輛載有14名中國遊客的旅遊巴，周日（21日）從柬埔寨暹粒省荔枝山旅遊景區回程，途中突然翻側，至少造成2死11傷。經警方初步調查，肇因疑為司機駕駛至正在維修的下坡路段時沒減速；據悉司機和導遊均是當地人，兩人在事發後爬出車窗，隨後逃離現場。當局正追查司機下落。



當地警方介紹，事發在當日下午1時，一輛旅遊巴行駛在下山路段時翻側，造成8人重傷、3人輕傷和2人死亡。另從現場圖片所見，涉事白色旅遊巴翻側至四輪朝天，有男童頭部、胸部和雙手滿布血漬。



有知情者表示，死傷者均是中國遊客，在最後1天的行程中，選擇另外報團到荔枝山遊玩。此外，有當地媒體報道，涉事中國遊客旅遊團共有26名遊客，惟周日屬該團自由活動時間，事故當中的14名遊客，透過網上自發預約司機和當地導遊後，一同前往荔枝山旅遊。



有負責接待該批中國遊客的導遊接受媒體採訪時表示，當日該團的26名遊客，曾與所屬旅行社簽訂《自由活動證明》，表明在自由活動期間，沒有導遊、領隊、車餐等安排，相關遊客在上述期間，將自負一切安全責任。