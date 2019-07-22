兩套路貸團伙成員判囚2至20年　律師受僱指導作案

深圳市龍崗區人民法院近日對彭X林、鄭X賓兩個犯罪團伙，共11人的涉黑惡案件作一審宣判，眾人以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪及虛假訴訟罪，分別被判囚2年至20年不等，並被處5萬至500萬元（人民幣‧下同，約5.76萬至576萬港元）不等罰金。



案情指，彭X林夫婦自2013年開始，以籠絡親友、脅迫他人、僱請打手、聘用律師等作為手段，漸漸建立起一個以彭X林夫婦為組織者，李X等7人為參與者的惡勢力團伙。鄭X賓、尚仁X則從2014年底開始，合夥經營深圳市永譽投資諮詢有限公司，並獲李X等2人合謀犯罪。



上述團伙均以民間借貸的名義作案，並通過「砍頭息」、「違約金」、「行業規矩」等名目陷阱形成虛高借款，誘騙或強迫借貸人簽訂空白或虛假的借款、抵押、租賃等合同，再以威脅、恐嚇、非法拘禁等方式，逼迫受害者償還虛假債務，甚至違法侵佔受害者房產、車輛等財物。



其中具律師身份的李X，同時受聘於兩個集團擔任「法律顧問」，除負責指導其他成員規避法律風險及誘騙受害者，還會任虛假民事訴訟案件的訴訟代理人，參與虛假訴訟，以此間接侵吞和佔有受害者財產。



法院一審認為，兩組織造成較為惡劣的社會影響，遂判處彭X林敲詐勒索罪、詐騙罪成，監禁20年，並處罰金500萬元；李X詐騙罪、虛假訴訟罪成，監禁5年，並​​處罰金20萬元（約23萬港元）。法院同時責令各被告人向受害者賠償946多萬元（約1089萬港元），並依法處置隨案移送2輛名車、彭X名下一處房產，以及一批手機、手錶、電腦等物。