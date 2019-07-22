難度大工期一拖再拖　機場擬改設計

台灣前年5月起動工的桃園機場第三航站區工程，因受設計複雜致建造成本高於預期，影響工程承建商入標意願，致完工日期一拖再拖。桃園機場公司董事長王明德周日（21日）表示，已向負責設計的英國建築師團隊要求調整設計圖，月底前將向交通部提交新計劃。



桃園機場第三航站區主要特點是出境大樓的天花板，將採用13萬支花瓣造型的鋁管砌成波浪型屋頂，既壯觀又有降低噪音、減少照明的功能。但單是該天花設計估計耗資17億元（新台幣‧下同，約4.3億港元），且維修保養相當棘手。



由於工程難度大，因此沒有承建商敢入標競投，台灣的前交通部長吳宏謀去年擬要求更改設計圖，但英國建築師團隊不同意，而桃園機場也同意保留。不過今年6月主體工程再度流標，王明德周日承認，由於第三航站區主體工程成本太高，預算又不能夠增加，現在只能想辦法簡化設計內容，以滿足預算及工期。



王明德稱，已跟英國建築師團隊溝通，對方也同意調整設計。此外，由於日本對於機場建築有豐富的經驗，王也打算延聘日本工程師到台灣協助相關工程。對於經修訂於2023年底完工的目標能否達成，王明德表示會盡最大努力，會研究不同的應變方法，但要經過交通部同意。