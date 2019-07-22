兒患白血病急需移植　父超標抽骨髓險命危

湖北仙桃市24歲男子小帥（化名），今年初因頭痛發燒不斷到醫院求診，後確診患有急性白血病，急需骨髓移植。經檢驗，其父的骨髓脗合。一般成年人抽取骨髓，每次不能超過1200毫升，但他為了救回兒子，日前竟一次性抽取1866毫升骨髓，腰部留下100多個針孔。



小帥今年初突然頭痛發高燒，經檢查發現白血球是正常值的50至60倍，縱膈有包塊，心包有積液，後確診患上急性T淋巴細胞白血病。由於此病進展快，死亡率極高，化療只能暫時控制病情，必須盡快做骨髓移植，否則短時間內就會復發。



造血幹細胞移植要求供應者和接受者的骨髓配對完全脗合，否則極易產生排異反應。由於骨髓庫無合適配對，且小帥親姊曾生育，不適合捐贈骨髓，而他亦無親兄弟，所以父親成了其唯一希望。



經醫生評估，小帥需要1900毫升的骨髓液，而成年人每次捐髓不能超過1200毫升，否則會因失血過多休克，或有性命危險。小帥父親為了盡快救回兒子，即使每次骨穿只能抽取10多毫升的骨髓，他都仍然堅持，「我多抽一點，兒子就會多一分移植成功的希望」。



當抽取的骨髓液達到1866毫升時，他仍不斷重複稱「不夠再採」，但因失血過多，他的身體難以負荷，醫生最終決定結束。小帥父親抽取的骨髓液裝滿8個血袋，當日回輸到兒子體內。據了解，小帥仍需留醫半個月，重建正常造血和免疫功能。