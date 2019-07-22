無腿男倒立爬泰山玉皇頂　來回18小時完成壯舉

來自山西臨汾的劉紅剛天性發育不全，腰部以下萎縮無力，但憑着意志和毅力，他近日用雙手倒立行走的方式，花11小時爬完約8000個梯級，終登上位於山東泰安境內、中國五嶽之首的泰山主峰玉皇頂。次日他再花7小時，以同樣方式下山，完成這次壯舉。



32歲的劉紅剛表示，由於生活的地方位處深山，平日無法使用輪椅活動，所以自小他就雙手支撐身體直立活動。由於身體下半部分與地面接觸，活動起來非常不便，他9歲開始嘗試倒立「行走」，最初只是覺得好玩，後來發現這樣活動起來更自由。



19歲那年，劉紅剛發願希望能攀登五嶽之一的名山，但因身體狀況和家庭條件，他從未對人談及此事。直到今年其妹大學畢業，他便趁機與家人結伴遊泰山還心願。



劉紅剛上周一（15日）早上7時在妹妹陪同下，從泰山山腳的紅門向玉皇頂進發，全程近11公里。很多途人估計劉男很難爬上去，又建議他們坐纜車。又當到達南天門時開始下雨，劉男即使褲都濕了仍堅持繼續。



劉紅剛事後稱，相比老家的碎石路，泰山景區的石級已算非常平整。他每爬30至40級便休息約半分鐘，最終成功登頂。談到最困難的地方，劉男稱是下山的後半段，因石階與手套長時間摩擦令手掌發燙。這次他買了4對膠手套備用，最終磨損了2對。



第一次出遠門的劉紅剛，走在大街上常惹人投以驚訝的眼光，尤其是登泰山的路上，沿途都有陌生人給他打氣加油，令他內心更堅定。他又稱這次登頂給了他很大的信心，假如有機會還要挑戰其他名山。