賣山寨貨2年銷售額逾590萬人民幣　90後女判囚4年

一名90後耿姓女生，涉銷售大量假冒名牌手袋等奢侈品，2年內銷售金額逾591萬元（人民幣．下同，約680萬港元），獲利逾一百萬元（約115萬港元）。北京市門頭溝法院日前開庭審理，耿女銷售假冒註冊商標的商品罪成，判囚4年，並處罰120萬元（約138萬港元）。



耿女原就讀某大專院校，大二時休學後開設網店，專門售賣各種仿冒的奢侈品。她初時通過網絡電商平台開店銷售，但因商品有明顯的質量問題，所以一直沒有銷路。她之後找到兩間專做奢侈品仿冒的廠家，手袋、鞋、飾品等入貨價100元至3000元（約115至3460港元）不等。



她對外銷售時，一般低價商品僅加價幾十元，高價商品則提價數百元，但總價仍遠低於正品價格，利潤率約三成。警方拘捕耿女時，僅在屋內扣押的仿冒奢侈品，其相應正品的售價就達315萬餘元（約363萬港元）。



耿女雖認罪認罰，但她解釋家中大部分存貨為首次入貨的殘次品，無法對外銷售。網店的銷量並非全部來自仿冒奢侈品，有多款不涉及品牌的上衣、褲子等佔銷量一半以上。由於商品價格低，她認為買家清楚知道並非正品，因此不存在欺詐和欺騙，買賣雙方均有達成共識。



其網店內不少商品描述都有「防偽」、「接受驗貨」、「原廠機械機芯」等承諾。耿女指商品的部分原材料得到廠家授權，如皮料有相應廠家授權，但產品沒有得到品牌授權。她承認進貨渠道是不正規，並認可銷售的商品均為假貨。



法院審理查明，耿女明知是假冒註冊商標的商品而銷售，數額巨大，其行為已構成銷售假冒註冊商標的商品罪。鑑於其犯罪行為有部分未遂且初犯，故作出上述判決。