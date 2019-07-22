男子食道靜脈破裂嘔2公升血　醫生妙手救回一命

浙江衢州市一名48歲廖姓男子，日前因食道靜脈破裂，狂嘔超過2公升的血液，所幸就診及時，醫生妙手回春下救回其性命。



目前仍在醫院深切治療病房的廖某憶述當天與「死神」擦肩一刻仍心有餘悸，他表示，日前凌晨因感覺身體不適，從睡夢中醒來後喝水時，發現嘴裏有少許血液，但未有在意；當天下午5時，他感到喉嚨一陣腥味湧上，一張嘴便嘔出大量鮮血，工友連忙致電叫來救護車，「在等救護車的過程中，我又嘔了好幾次血，那會兒我心裏很害怕」。



接診的醫生表示，廖某送往醫院途中一直在嘔血，「總出血量2000毫升左右」，當其送達後已出現失血性休克，血色素降至只得正常成年男性的三分一；經診斷，廖某為肝硬化門靜脈高壓造成食道破裂大出血，醫生隨即為其進行內窺鏡食道靜脈套紥手術。



醫生指出，肝硬化引起的食道靜脈曲張破裂，出血量往往很大，「甚至會導致出血性休克、多功能器官衰竭而危及生命，這種凶險的疾病致死率極高」。據了解，一名成年人身體的血量大概4至5公升，換言之，廖某當天嘔出力血量，已是體內的一半。