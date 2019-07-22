手機APP設桃色陷阱　警破跨省招嫖騙案拘472人

浙江公安機關與廣東、海南、湖北及重慶等多地的執法部門，早前聯手成功偵破一宗特大微信招嫖詐騙案，拘捕472名疑犯。溫州市永嘉縣人民法院近日已陸續就該案作出判決。據悉，案中疑犯大部分為「90後」的年輕人，他們通過手機軟件修改微信定位布下「桃色陷阱」，及至案發，超過2000名男受害人上檔。



永嘉縣公安局東甌派出所去年10月接獲一名徐姓男子報案稱，入住當地一酒店後通過微信「附近的人」尋找「上門服務」，對方以交納嫖資、人身保證金及發送威脅視頻等方式，多次要求其轉帳超過6000元（人民幣．下同，逾6800港元）。警方接報調查後發現，轄區發生多宗類似事件，這也成為了掀出該宗特大騙案的引子。



公安機關深入調查後發現，該詐騙組織涉及「賣號」、「上號」及「洗錢」等多個犯案環節，而且上百名涉案人員大多為海南儋州市人，涉案金額逾500萬元（逾570萬港元）。在公安部刑事偵查局的部署下，多地警方展開收網行動，拘捕一眾涉案疑犯，成功瓦解該犯罪組織。據永嘉縣公安透露，案中已有50多名疑犯被移送檢方審查起訴。



另據永嘉縣法院消息，該案部分疑犯近日陸續獲刑。其中有判決書顯示，17歲賴姓被告自去年7月至11月，在海南儋州那大鎮家中，通過微信購買微信號，並偽裝成提供賣淫服務，再通過軟件將微信虛擬定位到全國各地酒店附近，添加附近男子為好友後謊稱可提供賣淫服務。



在受害人招嫖後，賴某便要求對方預先支付人身保證金、嫖資等費用，或以備註訊息不全為要，要求再次支付相關款項並聲稱事後將返還等方式進行詐騙。法院認為賴某以非法佔有為目的，夥同他人利用電訊技術手段犯案，認定其犯詐騙罪，但因他犯罪時不滿18周歲，屬未成年人犯罪，遂判處1年8個月有期徒刑，並罰款2萬元（約2.3萬港元）。