電騙犯罪趨年輕化　警：新一代網絡技術更嫻熟

浙江、廣東等多地公安機關聯手偵破跨省特大微信招嫖詐騙案，大部分落網的疑犯都是「90後」、「00後」，甚至有12、13歲的未成年人。辦案警員直言，相比起老一輩，新世代對手機和網絡訊息技術的使用更為嫻熟，而這宗大案，反映電訊網絡詐騙犯罪更趨年輕化。



該案被捕的21歲疑犯王磊，來自全國重點整治電騙地區之一的海南儋州市，他去年6月高中畢業後，考上省內一所大學的法學專業，但他聽說在微信搞「上門服務」詐騙可以賺錢，於是鋌而走險，先跟罪犯學習，然後「自立門戶」。他更稱「鎮上做這個（電訊詐騙）的人非常多」。



王磊供述，他先在網絡以每個30元（人民幣．下同，約34港元）至70元（約80港元）不等價格，購買一批未經實名註冊的微信號，並更換成衣着暴露的美女頭像，一旦有受害人添加成好友，便開價400元（約450港元）至700元（約800港元）的嫖資，再以不同藉口誘騙受害人轉帳。由於該批微信號未經實名註冊，無法完成收款，因此也有人提供專門的二維碼，並從中收取款項的10%作提成，而王在半年間便非法獲利7萬元（約8萬港元）。



警方指出，犯案過程中一個行內稱為「上號」的環節尤其重要，意指利用軟件修改微信定位。在廣東東莞市落網的3名從事「上號」業務疑犯中，包括一名生於1998年的來某，以及其2名高中同學。來某供稱，他們根據客戶要求將二維碼發送到朋友圈，再透過更改定位技術定位到客戶指定的地方，當受害人以「附近的人」進行搜尋時，掃描二維碼後便會加添騙徒為好友。每次「上號」，不論成功與否，來某都會收取40元（約45港元）至200元（約230港元）不等的費用。



經過「買號」、「上號」和行騙的環節後，贓款便會流向整個犯罪鏈的最末端「洗錢」。5名在廣東梅州市大埔縣落網的「洗錢」疑犯中，剛滿18歲的鄧林供述，他自去年7月起為騙徒提供微信收款二維碼，受害人將款項轉帳後，他便扣起10%作手續費，再將餘款轉給騙徒，在短短5個月內，處理了100萬元（約114萬港元）的黑錢。