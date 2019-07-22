美國以華為作談判籌碼　任正非：中方不賣帳

華為的創始人兼總裁任正非近日受訪時強調，指該中國科企不需依賴美國公司生存，並指禁制令將是美國落後的開始；他認為美國總統特朗普圖以華為作為中美貿易戰的談判籌碼，但中方不會賣帳。



美國今年5月將華為列入實體清單，禁止任何美企向該公司提供產品及服務。任正非上周六（20日）接受網媒財經頻道訪問時稱，禁令發出後的首兩周，公司於個別市場的銷售下跌達40%，但經審視，任認為公司完全有能力擺脫對美國核心產品的依賴，並決定削減對美國一些非核心產品的需求。



任正非又首次承認公司位於美國所設研發部門Futurewei的裁員消息。他指公司原打算投資6億美元（約46.8億港元）於該公司，但受禁令影響，Futurewei不能將研發成果提供給華為，對於下一步打算，任指取決於美國政府的態度。



他表示，美國政府一直視華為的5G設備威脅該國安全，不但限制其於當地業務，還游說盟友加入抵制的行列，認為美國的做法是為了遏制華為的技術發展。自從其女兒兼華為財務總監孟晩舟去年11月於加拿大被捕，華為已多次向美國政府提出訴訟，任正非指特朗普對華為一無所知，重申公司與中國政府或軍方有任何聯繫，更不會介入中美貿易談判，只希望透過法律解決問題。



談到華為的5G發展，任指該公司的光學晶片是全球最先進，目前在世界各地已擁有50多份商用合，相反美國的電訊營運商只與Nokia等公司合作。他表示，物聯網（IoT）的未來發展涉及超級電腦、超大規模的數據儲存和超高速的網絡連接，美國對華為的禁令，只會令美國失去發展5G的優勢。