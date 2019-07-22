南寧拘687傳銷人員　凍結逾2500萬人民幣資金

內地執法部門近年嚴打傳銷犯罪活動，廣西南寧市多部門日前展開「烈燄三號」打擊整治傳銷專項行動，同時開展以查封、處罰涉案出租屋為重點的全市打擊傳銷清查整治專項行動。及至上周五（19日），行動已拘捕687名傳銷人員，其中129人為組織的骨幹成員，並查封109套房產及凍結逾2500萬元（人民幣．下同，逾2830萬港元）。



據了解，是次行動中南寧市公安、市場監管等部門合共調派1600多人分成258個行動組，對313個傳銷窩點展開集中打擊和清查整治。執法人員在窩點內查獲大批傳銷資料、申購單和帳單，並搜獲手機、銀行卡、POS（Point Of Sale，銷售終端機）等犯案工具。



當地媒體報道，是次行動主要對興寧、青秀、江南、邕寧四個城區公安機關分別偵辦的4個傳銷專案進行收網打擊行動。當中涉及一個龐大傳銷組織的4個以「純資本運作」、「連鎖銷售」為名的拉人頭式聚集型傳銷的分支組織，人員來自貴州、重慶、江西等省市。



相關負責人表示，對於達到刑事打擊標準的傳銷人員，將由公安機關依法刑事拘留；未達標者則由市場監管部門進行行政處罰，再由打傳隊教育遣返原籍；至於傳銷人員和將房子租給傳銷人員的房東，可能被公開曝光、納入失信聯合懲戒對象名單等。