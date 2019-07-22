出訪官員涉走私9200條免稅煙　台總統府：已調離現職

台灣的蔡英文總統結束外訪之旅不久，當地立委黃國昌周一（22日）爆料，指控當地國安局官員利用陪同蔡出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條免稅煙，金額高達645萬元（新台幣，約164.9萬港元）。台總統府同日回應，稱該批免稅煙並非用專機運送，已將涉案官員吳宗憲調離現職、靜候司法及行政相關調查。



黃國昌在社交網展示當地國安局官員訂購者的姓名，稱一名叫「吳宗憲」的職員，涉在周一透過特殊通關禮遇，將上述私煙夾帶入境。黃國昌稱，相關出站日期是7月11日，地點是雅蓋國際機場及聖盧西亞機場，訂購條數最多的是Mevius Original Blue」達4400條。



當地法務部調查局下午證實，經濟犯罪防制處接獲線報後已分案，全案發交新北市調查處偵辦中。台灣的廉政署表示，針對此事，已責由當地國安局政風處、關務署政風單位深入了解，目前尚未回報廉政署政風業務組，惟會依法處理。台財政部關務署則稱，有關出訪隨行人員走私上述煙品，當地海關及調查局已事先掌握情資，並查出該批香煙暫時存放於華膳空廚，待入境時才會取回，規劃找機會夾帶入境。



當地總統府回應，儘管該批免稅菸品是於台灣所採購發貨，並未經過專機運送，亦與蔡英文出訪行程無關；相關勤員在公務期間有此失當行為，已涉重大違紀，蔡英文得知案件表示震怒，已責令當地國安局依法展開行政調查，並配合司法單位偵辦。目前並已將吳調離現職，靜候相關調查。



台關務署表示，海關及調查局上周即組成聯合查緝小組。發現在周一12時35分總統專機落地前，有5輛接機貨車陸續裝載走私煙品，後隨蔡的車隊由國賓通道離開機坪，聯合查緝小組於下午1時25分在國賓通道攔截相關車輛5輛，並直接押至台北關私貨倉庫。該署指，為防範類似情況再發生，將與當地國安單位檢討通關事宜。