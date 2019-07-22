韓國瑜蔡英文支持度接近　柯文哲或影響選情

台灣的總統選舉將於明年1月1日舉行，兩大政黨的提名人經已出爐，據來自不同機構所進行的民調顯示，高雄市長韓國瑜與台灣的蔡英文總統的支持度相當接近。但假如台北市長柯文哲加入競選，則韓國瑜的支持度將壓倒蔡英文。



柯文哲至今雖未公布會否參選，但他最近分別對藍綠陣營作出批評，令他在網上的人氣大增。據台灣民意基金會周一（22日）公布的最新民調結果顯示，假如明年的台總統選舉是韓、蔡對決，45%受訪者表示支持蔡，稍高於韓的40.1%。但假如柯文哲加入戰團的話，韓則獲33.5%的人支持，以不足一個百分點反壓得32.6%的蔡，而柯則獲25.5%支持。



另一由台媒進行的最近民調顯示，上周一（15日）韓國瑜勝出國民黨黨內初選後，支持度上升。若來年選舉由韓對蔡的話，前者將以36.5%支持率稍勝後者的34.9%。又假如選舉由韓、蔡、柯三人對戰，蔡的支持度將被韓拋離，甚至低於柯。



而在國民黨內初選落敗的前新北市長朱立倫，盛傳可能擔任韓國瑜的副手，但他周日（21日）接受網上訪問時表示，「完全沒有這樣的想法」。另外界關注鴻海集團前董事長郭台銘會否退黨參選，朱重申相信對方不會，否則藍營將會分裂，讓民進黨漁人得利。