因雷暴無法降落　國航客機廣州上空盤旋後折返杭州

中國國際航空公司一架航班編號CA1721的空中巴士321客機，周日（21日）從浙江杭州飛去廣東廣州期間，因廣州出現雷暴天氣，令飛機無法降落白雲機場。客機在上空盤旋一會後，最終飛返杭州蕭山國際機場。



有乘搭該客機的宋先生對此表示無奈，他稱自己原打算帶孩子去廣州旅行，自己的孩子已先一步飛到當地，當日他是帶帶朋友的孩子去廣州匯合，其朋友更是特意把孩子從上海送到杭州。宋續稱，他們買票乘搭由中國國際航空承運的CA1721航班，該機在下午約1時50分準時起飛，「這一路上，飛機平穩，沒有出現顛簸等異常情況。」



他又提到，該航班原本在下午3時25分要降落廣州，但在3時17分時，空服員突然告知他們，廣州有雷暴天氣，飛機無法降落機場；又稱雷暴天氣約持續1個多小時，如要降落廣州白雲機場，飛機須在上空盤旋1個多小時；但強調飛機上的燃油有可能不夠，只能被迫返航。



最終該客機在廣州上空盤旋不久後，迅即飛回杭州蕭山國際機場，並在下午4時35分落地。同日下午4時30分，杭州機場透過官方微博發出提醒，稱周日晚上杭州機場多雲，全國通航城市除贛州、廣州、長沙、麗江弱雷雨，常德出現雷暴外，其餘地方天氣良好。



宋男對此相當不滿，但他選擇繼續等待，「3個小時飛了一圈，我們現在等待，準備再次起飛。沒想到來了個空中半日遊。明天也有雷暴天氣，萬一又飛不了呢。我打算再等等，爭取今天飛。」



對於該飛機在上空盤旋一個多小時燃油可能不夠，但從廣州飛回杭州也要一個多小時，燃油為何足夠一事，有內媒報道認為如果時間相同，盤旋和返航兩者的油耗差不多；但由於雷暴天氣有不可預測性，萬一持續更長時間，就會出現燃油不夠的局面，因此綜合因素考慮，該機還是決定返航。