衞健委︰正研究調整煙草稅　立法監管電子煙

早前有研究表明，中國煙民人數接近4億，吸煙已廣大市民健康。國家衞生健康委員會規劃司司長毛群安周一（22日）在新聞發布會上表明，將與有關部門研究調查煙草稅價的可能性，以降低煙草消費量；另當局正研究立法監管電子煙。



國務院日前印發《實施健康中國行動的意見》，提出通過稅收、價格調整等手段來控煙。對此，毛群安指出，內地曾4次調整煙草稅價，而上一次調整是在2015年。他透露，衞健委近日已與世界衞生組織舉行「降低煙草消費專題研討會」，邀請了國際專家與國內專家進行研討；由於涉及財稅政策調整，衞健委將積極支持，並與有關部門研究稅價調整可能性。



另毛群安又指出，電子煙的危害問題已引起國內外高度重視，電子煙中的各種添加劑成份不但存在健康的風險，不少電子煙產品所含的尼古丁濃度標識模糊，容易導致使用者吸食過量，電子煙本身亦存在電池爆炸、煙液滲透等安全風險，更有可能誘導青少年吸煙；對此，他認為必須嚴格加強電子煙的監管，衞健委正計劃通過立法的方式，對電子煙進行監管。