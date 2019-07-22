珠江電影頻道播非法集資廣告　被罰停播30天

國家廣播電視總局網站周一（22日）發通報，稱廣東廣播電視台珠江電影頻道（以下簡稱珠江電影頻道）涉在今年5到6月期間，每天多次播出非法集資廣告。當局責成廣東省廣播電視局，給予該頻道暫停頻道播出30日的行政處罰，並督促廣東廣播電視台作出深刻檢查，又對相關責任人嚴肅處理，提出切實整改措施。



該份名為《總局辦公廳關於廣東廣播電視台珠江電影頻道廣告播出嚴重違規問題的通報》稱，該頻道於5月15日至6月30日期間，每天多次播出「認購甘肅文交影視中心《重回地球》電影衍生品」廣告；由主持人頻繁提示掃描屏幕中二維碼，​誘導觀眾添加私人微信帳號後，認購每股1萬元（人民幣‧下同，約1.1萬港元）的所謂「《重回地球》電影衍生品」，成為電影投資者並獲取票房收入分成。



通報續稱，該廣告屬於典型的影視劇項目非法集資廣告；而在今年3月中旬，總局已發現珠江電影頻道播出此類非法集資廣告，曾兩次向廣東省廣播電視局和廣東廣播電視台通報；該頻道3月底按照廣東省廣播電視局要求，停播相關違規廣告，惟時隔不久違規問題再出現。



通報認為，珠江電影頻道廣告播出方面的長期違規行為，反映出該頻道落實意識形態工作責任制不堅決、不到位，導向意識和陣地意識淡漠，不能正確處理兩個效益的關係，嚴重損害廣播電視媒體形象，遂作出上述處分。通報補充，該頻道須經廣東省廣播電視局核查驗收合格後，方可恢復播出。