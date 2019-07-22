台軍採購雲豹裝甲車零件　被揭過往價格貴逾倍

台灣媒體報道，軍備局軍備局日前首次公開，自行研製的雲豹8輪裝甲車零件採購詳情，可見CM33型號裝甲車的動力底盤轉向「S1拉杆」，最後中標價格遠低於軍方初時的採購價格，被質疑台軍採購價格過高，並形容是「水魚」。台國防部同日否認，採購軍備價格過高。



軍備採購詳情顯示，購買638輛裝甲車的「S1拉杆」時，採購價格為每件2.2萬元（新台幣‧下同，約5529港元），但中標者卻僅以9800元（約2463港元）投得，比軍方的採購價格低56%。而是次採購中，共購買151組「S1拉杆」，涉及340萬元（約85.5萬港元）。



當地傳媒表示，中標的廠商的品質與過去所採購的相同，認為軍方未來採購此零件時，應考慮降低採購價格。亦有傳媒引述消息人士指，「S1拉杆」用於多種裝甲車中，但過去為638輛CM33的8輪裝甲車，及284輛CM-34裝甲車，採購此零件時，得標價都是2.2萬元，質疑台軍採購時不會為當地政府節省，又指難怪相關防衞預算會不夠。



軍備局官員承認，零件的定價是依照最初整車採購的報價，未來將會依據實際採購價格再作調整，繼續監控廠商品質，確保產品符合規範，以維護台軍戰力。



台國防部周一否認，指以往均是「全系統辦購」，此次購買方案的差別在於，首次單獨購買「S1拉杆」物料，符合政府採購法單價訂定要求，因此沒有所謂較以往「採購價差貴一倍」事。