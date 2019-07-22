燒銀紙點煙遭網民威脅　男大專生︰假錢

內地網絡近日瘋傳一段「兩名男子用百元人民幣點煙」的短片，引起輿論熱議。涉事的陳姓男大專生周一（22日）接受內地傳媒採訪時透露，有關短片早在2017年錄製，點燃的是假錢，只是近日被「有心人」刻意上傳網絡威脅，他已報警處理。惟陳男亦要接受校方批評教育。



從網傳短片可見，一名戴眼鏡的男子點燃一張100元面額的人民幣後，便用燃燒中的鈔票點煙，再把鈔票遞給旁邊另一名戴帽的男子點煙。有網民踢爆，眼鏡男是某直播平台的主播「抽象帶籃子」，在微博及抖音均有帳號，最初以保安形象走紅。



陳男接受採訪時透露，自己仍是一名在校生，平時利用假期兼職做保安。他又指，該段短片是在2017年錄製，當時正就讀大一，「覺得好玩」才會用假錢點煙；未料近日遭網民威脅，他便在上月5日向廣州警方報案。另其就讀的學校出於保護他本人的考慮，事後已要求他刪除短片。



對此，有律師認為，即使陳男使用的為「假幣」，但他如有隱瞞實情，謊稱其為真幣，同時把短片發布上網炫耀，亦可視為對「人民幣」的蔑視與挑釁，或涉嫌治安違法；反之，如陳男點煙前已告知燒毀的為假幣，其行為是否違法則尚有爭議。