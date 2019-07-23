屋苑446戶近半屬「黑旅館」　部分衞生差劣曾現屍體

陝西西安一屋苑近日被揭發在446戶中，有近一半屬違規經營的「黑旅館」，由於地點臨近附近的西京醫院，故吸引大批去看病的病人和家屬入住。然而熙來攘往下，屋苑出現不少衞生問題，如有人在樓道晾曬床單，更曾有人將屍體停放在旅館。當地街道辦事處周一（22日）表示，已要求屋苑物業管理方加強旅館督導。



事發屋苑為碑林區興慶路的興慶雅居小區，據一名王姓女業主稱，每天來來往往的旅館住客影響了日常生活，又披露有旅館負責人透過鋸掉天然氣管道將廚房改成臥室，還有房間因改造而漏水，樓下垃圾台亦常現醫療垃圾。另一名張姓男業主則指，有些樓層整層均是旅館，又透露其住所多次遭遇租客半夜開錯門，為此3次更換門鎖，認為門禁卡也形同虛設。



內媒引述知情人士報道，改建而成的旅館主要向來自外地的患者及其家屬出租。碑林區政府去年曾安排區建住局、區工商局、長樂坊街辦等部門聯合執法，依法取締違規經營的旅館，惟旅館開辦的現象近日卻再現。



碑林區長樂坊街道辦事處周一表示，經查證實屋苑共有207家黑旅館，其中41家雖已辦理民宿服務營業執照，但未辦理衞生許可、特種行業經營許可證等文件。該處將要求聯繫物業管理方加強門禁管理，並指黑旅館會被依法依紀予以取締。社區人員亦會進行經常性的安全巡查，同時進行宣傳引導路人遠離黑旅館，選擇附近的正規旅館。