麥當勞斥安檢阻礙進貨　高鐵站致歉惹網民「翻舊帳」

位於北京豐台區與東城區交界處的客運站北京南站，周日（21日）有網民爆料，指麥當勞於店內張貼通知，怒斥站內的安檢不讓該店進貨，引發外界關注。雖然北京南站當晚發布致歉聲明，惟仍惹起大批網民不滿，甚至開始「翻舊帳」，質疑該站是其體驗最差的高鐵站。



麥當勞的通知指出，由於安檢不讓商戶進貨，導致了餐廳部分商品缺貨，又稱顧客可致電向南站投訴。不少網友看後表示認同商家做法，「就喜歡這種簡單乾脆的通知」、「一看就懂，還不會生氣」。



同日，北京南站官方微博就事件回應，指已迅速協調安檢與商戶，督促雙方在不影響旅客通行的前提下相互配合，保證商戶貨物順利進站；又指目前商戶進貨已正常，為給旅客帶來不便深表歉意。



不過部分網民並沒有接受該聲明，更批評在北京南站的體驗極差，不但環境不佳，而且管理死板，猶如農貿市場；又指該站有很多基建問題，如存在等待席位偏少、進出站時間特別長、停車場較焗等弊病。而就相關問題，北京南站的負責人曾稱，工作人員參考了各種建議，會致力解決這些困擾。