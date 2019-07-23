假扮媽媽與教育專家訴苦　小學生用建議「教訓」父母

浙江杭州一名林姓女子周日（21日）在網上發文，稱其就讀小學的兒子俊俊，竟冒用她的身份與「教育專家」訴苦；又稱兒子此舉，竟然旨在利用教育專家的言論來「教育父親，說說怎麼當父母」，讓林女哭笑不得。



據悉俊俊先利用電話手錶的號碼申請微信號，偶爾和同學聊天。他說自己最近有些煩惱，認為父親經常批評他，「我就覺得我爸的教育方式有問題，但是我又說不過他。」俊俊於是想找個專家，來給父親「教育一下」怎麼當父母。他遂在網上輸入「家庭教育問題」等關鍵字，發現上述「教育專家」的微信號，他決定加對方為好友並聊天。



俊俊擔心專家覺得他不夠成熟，就假裝自己是個媽媽，並模仿母親語氣，把自己家中一些小衝突細數出來，還順帶用母親的角度評價自己。據悉俊俊與該名「教育專家」聊得相當起勁，從傍晚6時一直聊到了晚上9時。從相關聊天截圖可看出，專家對俊俊描述的問題都作出解答，還教育家長要怎樣與孩子溝通、尊重孩子個性之類。



俊俊覺得該名專家更理解小孩子立場，所以決定把聊天紀錄發給家人看。林女看了俊俊發送的聊天紀錄，頓覺哭笑不得；但她又稱，俊俊擔心其父太兇，「不敢發給爸爸看」。俊俊則稱，父親總是和自己對着幹，自己明明最喜歡游泳，父親偏偏不允許，更安排了他踢足球，「暑假這麼熱，我爸給我安排了每天踢足球。我最不喜歡這個，太陽這麼曬，他就說別人照樣在做，為甚麼我不能吃苦，跟沒骨頭似的。」



俊俊更表示，「爸爸一言不合就要操傢伙，甚麼衣架也要拿來打。如果我還哭，爸爸就會說，再哭就再打。」他又稱，自己的父母相當偏心，對待妹妹和對待自己都不一樣，「只要妹妹哭了，就會去問怎麼回事，為甚麼要哭，明明妹妹自己把東西搞不見了，爸媽還要怪他把東西搞丟了⋯⋯」。