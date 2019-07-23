趣聞：男子發明「陪酒機械人」　效果惹笑網上爆紅

河南商丘一名叫李恒的男子自小喜愛發明，早前推出名為「陪酒機械人」的裝置，詎料該機械人直接把酒杯碰碎，並在仰頭「喝酒」時倒下。李男上述片段曝光後，迅即在網上爆紅，更被網民戲謔「酒量不行」。李恒表示，他會堅持下去，希望有一天能發明出有用的東西。



李恒表示：「自從我做了客人服務器之後，叫朋友來我家吃飯喝酒，他們都說忙，來不了，自己一個人喝酒又沒有意思，於是我做了一款『陪酒機械人』。」他又稱，自己在實驗過程中「實際的問題有點大，喝酒之前還要和你碰一下杯，就是我想的是和一個人碰一下杯子會響一下，可能是我拿着杯子離得太近了，所以碎了。」



李恒續稱，自己得悉不少網民說他做的機械人酒量不行，「喝一杯就倒下了，看來還需要再優化一下。」他提到，自己每次發明一項新裝置均耗時不一，又稱其家屬「知道我從小就是愛琢磨一些東西，家人不支持也沒有反對。」



據悉除了「陪酒機械人」外，李恒還發明一大批古怪裝置，包括「自助賴床輔助器」、「頸椎矯正器」、「自動表白機」等，不過裝置的實驗效果，往往都以失敗收場。