煤氣罐爆炸母7成燒傷　孝順仔為省錢睡醫院走廊

山東濟南一名母親在上周五（19日）煮飯時，煤氣罐突然發生爆炸，救護人員趕到現場將其送往醫院搶救，目前仍在深切治療部留醫。其兒子解一董為了省錢為母親治療，每天只吃饅頭，並在醫院的樓梯口留宿，在短短的5天內就瘦了2公斤。但解男不以為然地表示：「有媽媽的家才是一個完整的家！」



據了解，當日爆炸使解男的父母分別受到不同程度的傷害。而傷勢較輕的父親，則留在當地的醫院進行治療，由妹妹看護。而解男的母親，傷勢十分嚴重，身體重度燒傷面積達70%，被轉到外地醫院治療，如今已住院5天，共花費8萬元人民幣（約9.24萬港元），後續的治療很可能會高達幾十萬。



由於他母親在外地治療，醫院的深切治療部病房只能每2日探病1次。解男為了可以準時進入病房探望母親，又為省下住酒店的錢，他便在醫院的樓梯口打起了地鋪。他稱：「當時我見到我媽媽時，整個頭腫得跟包子似的，腫的地方都是黑的。當時想哭但是為了媽媽我忍住了」。解男的行為感動了不少網民，不少網民在社交網站留言表示，希望有渠道可以為其捐款。