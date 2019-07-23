沉迷賭海女196刀捅死閨密　判2年死緩遭死者家屬申訴

湖南永州一酒店去年1月發生命案，26歲女子王芳因閨密方琦沉迷賭博而與對方關係破裂，詎料二人相約酒店期間再度發生口角後，王芳竟遭方琦持刀追殺，最終身中196刀身亡。法院及後雖判處方琦2年死緩，但死者家屬不接受，決定遞交刑事申訴書。至近日，王的父親與友人接受內媒訪問，將案件的來龍去脈娓娓道來。



案情指，去年1月19日晚，方琦稱要將之前的借條拿給王芳，相約對方於零陵區太谷酒店某房間見面，隨後二人發生口角。至次日凌晨5時許，王芳發現方琦包中藏有刀具後再起爭執，最終激怒方琦持刀追趕至走廊，並勒着她的頸部，猛刺其頭頸部及身體多處。即使王芳一度掙扎至升降機內，惟殺紅了眼的方琦仍然緊咬不放，最終王芳在被捅196刀後回天乏術，方琦則被警方拘捕。



對女兒一死久久不能釋懷的王父指出，女兒和現年30歲的方琦均在當地任職護士，二人更曾是無話不談的閨中密友，可方琦沉迷於賭博後，多次向王芳借錢，甚至曾持刀威脅女兒拿錢，令她們密友關係破裂。王芳認識10多年的好朋友李婷也表示，她們曾經特別要好，甚至同吃同住，三人亦曾一同赴泰國旅遊，一路上相談甚歡，「但方琦沉迷於賭博後，一切就開始變了」。



前年1月，方琦因急於還欠款向王芳提出借錢，但遭拒絕，結果方先掐王的頸部，強迫其轉帳一筆錢至自己帳戶，隨後又持水果刀威脅王芳借款18000元（人民幣‧下同，約2.08萬港元）。雖然王芳事後報警，但她還是為方寫了諒解書，使其免被起訴。不過閨密一次次的幫助並沒有讓方琦返回正途，據李婷憶述，王芳更在一次借款中，一下子借給方琦28萬（約32萬港元）。



去年12月20日，方琦因犯故意殺人罪成，被永州市中級人民法院判處死緩。然而王父認為，方琦已有犯罪前科，且事發後找方琦家屬協商賠償事宜時，被對方告知免談，「我女兒慘死在方琦刀下，方琦的父母在事發後，至今沒有對我們說過一句對不起」。他希望法院可以判決方琦死刑立即執行。李婷則指出，悲劇發生已過了快一年，「王芳和我們都在一起等待着」。