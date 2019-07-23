利用專機走私免稅煙　蔡英文隨扈遭聲押

台灣的蔡英文總統周一（22日）結束外訪返台，即爆出其一名隨扈利用蔡的專機、特遇通關等方式，非法攜帶大批香煙返台，事件引發台國安局長彭勝清請辭並獲准。至於涉事的多名國安局人員及運煙司機，周二（23日）凌晨被移送台北地署接受複訊，其中2人被聲請羈押禁見。



事件最先由台立委黃國昌爆料揭發，指華航高層協助吳姓國安局人員，從免稅品系統後台購買金額合計高達645多萬元（新台幣．下同，約165萬港元）的免稅煙。其後海關及調查局取得線報，查知該批香煙存放於華膳空廚，並未提領出境；直至周一中午12時35分，蔡的專機落地前5分鐘，有5輛貨車陸續運走該批香煙，準備跟隨蔡的車隊由專用通道離開停機坪，執法人員於是將貨車攔下並押走。



另經關務署點算，最後發現案中香煙總數實為9800條，多出的600條據指是被偷偷藏在機艙，至於是如何私運回台，仍待調查。



調查局新北市調查處周一共約談該批香煙的貨主吳男及另一名張姓國安局人員、以及5名貨車司機等10人，後依貪污、違反煙酒管理法等罪移送台北地檢署。訊後，吳男及張男因有串證之虞遭聲押禁見，其餘8人各以20萬元（約5.1萬港元）至50萬元（約12.6萬港元）不等交保。