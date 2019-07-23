3根金屬條藏體內6年　8歲童險癱瘓

河南商丘市虞城縣8歲男童小澤，多年來腿腳行動不便，但早前頻頻因頸痛而苦不堪言；家人隨後帶他到醫院檢查，驚悉其體內竟藏有多根金屬條，且長達5、6年。及至近日，經手術後小澤日漸康復，但主診醫生指出，一旦情況再被拖延或導致癱瘓。



河南省兒童醫院神經外科李姓主診醫生透露，X光檢查顯示，小澤體內藏有的金屬條，2根在脊椎的椎管、1根在頸部的氣管旁，如果不取出來，後果堪憂。醫生遂於上周三（17日）為其進行長達7個小時的手術取出金屬條，而3根縫紉針經拼合成一根長約5厘米的縫紉針。



據了解，小澤自小行動不便，他的爺爺一開始以為是孫兒長期缺鈣所致，因此未有為意；及至前年，小澤經常說頸痛，而且愈趨嚴重，於是近日帶他到醫院就診，才驚悉其體內藏針。由於金屬條藏在體內的位置接近氣管和動脈，手術風險甚大，所幸經手術後，總算化險為夷，預期幾天後便能出院。至於為何發生縫紉針入體，小澤的家人表示渾不知情。



小澤的遭遇經媒體曝光後，引來網民關注。不少人懷疑他曾遭到虐待，敦促執法部門介入調查，「如果是人為，那得多惡毒的人心啊」、「一根針可能是意外，三根就是蓄意」；另有網民對小澤的遭遇感痛心，批評其家人無視孩子多年痛礎，讓其遭受無辜之苦：「小朋友痛了那麼多年，家裏都沒帶去醫院看，這個孩子真可憐！這幾年是怎麼過來的，每天在疼痛中掙扎。」