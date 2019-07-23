紀監機關上半年立案31.5萬宗　處分20省部級幹部

中央紀委國家監委周二（23日）通報今年上半年全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況顯示，合共接受信訪舉報近161萬宗（次），立案31.5萬宗，處分包括20名省部級、2000名廳局級幹部在內共25.4萬人。



根據通報，今年上半年，全國紀檢監察機關運用監督執紀「四種形態」處理81.2萬人次。其中，第一種形態批評教育、談話函詢55.2萬人次，佔處理總人次的68%；第二種形態紀律輕處分、組織調整19.6萬人次，佔24.2%；第三種形態紀律重處分、重大職務調整3.2萬人次，佔4%；第四種形態嚴重違紀涉嫌違法立案審查調查3.1萬人次，佔3.8%。



另通報顯示，上月全國各級紀檢監察機關共查處6060宗違反「要改進調查研究」、「要改進警衞工作」及「要厲行勤儉節約」等「中央八項規定精神」問題，8506人受到處理，5944人被給予黨紀政務處分，當中鄉科級及以下幹部佔比90.4%，另縣處級及地廳級分別有532人和38人。



從查處的問題所見，違規發放津補貼或福利問題最多，共1547宗，佔問題總數的25.5%，其後分別是違規收送禮品禮金、違規公款吃喝；另查處違規配備使用公務用車、大辦婚喪喜慶、公款旅遊、樓堂館所違規等問題。