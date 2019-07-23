殺害捅傷4人潛逃11年　公安部B級通緝犯落網

江蘇淮安市盱眙縣男子周永森，早年先後殺害及捅傷4人後，潛逃11年間輾轉到過安徽、河北及廣東等地，最終上月在福建落網。目前已被押解回盱眙縣的周，對前妻依然充滿仇意，更將踏上「殺人不歸路」的責任推諉在對方身上。



據了解，案發前周永森曾經學過醫，起初在縣內某糧管所上班，後來做過水電工，並在縣內一賓館做服務員時認識前妻。惟周疑心重，經常懷疑前妻與他人有染，經常發生爭吵且實施家暴，最終結束婚姻關係，「離婚後，我就把自己關在家中小閣樓，差不多一個月沒有出家門」。



周永森隨後認識在洗浴中心做服務員的劉姓女友，2008年12月7日晚上9時許，他見劉女乘坐一名男子的電單車，於是騎車撞翻對方，再掏出工具刀施襲，造成2人死亡；逃亡6年後，周因記恨前妻，於是在2014年重返盱眙縣，並捅傷前岳母及妻弟後，再次展開逃亡生涯。



及至上月8日，福建寧德市蕉城區警方發現當地一名男子，與公安部B級通緝犯周永森樣貌相以，經盱眙縣警方確認後，將其拘捕歸案，並於2天後押解他回到江蘇。



目前被扣押在看守所的周永森表示，他兩度逃走都是騎車沿着同一線路，從盱眙河橋逃往安徽明光，然後鑽進大山，再乘搭過路貨車和旅遊巴。他續稱，自2009年便一直藏身寧德市，在山上搭建帳篷，囤積食物，有時睡在廢棄的橋洞，吃的大多是從垃圾桶檢拾的食物。



辦案警員直言，周永森將自己的人生境遇歸咎於前妻，潛逃多年後又回鄉傷人，反映其孤僻、冷血，尤其第2次計劃好行兇時間3分鐘，足見其心思縝密；此外，周因為學過醫，又有野外生存的經歷，成為他11年來能夠逍遙法外的原因。