9槍連射吸毒外勞　警員過失致死罪成判囚8月

台灣新竹縣竹北分局的警員陳崇文，前年連開9槍射殺越南籍外勞阮國非，陳崇文與死者家屬以260萬元（新台幣，約65.3萬港元）達成民事和解。新竹地方法院周一（22日）裁定，判陳崇文過失致死罪罪成，判處有期徒刑8月，緩刑3年。



案發在2017年8月，服用冰毒（安非他命）的阮國非無故毀壞民眾貨車及機車，揮拳攻擊到場協助的民防人員李坤龍，又拒捕攻擊陳崇文。陳為逮捕及阻止阮男開啟警車車門，在12秒內朝阮男下半身連續開9槍，阮男送醫後不治。



新竹地院審判長傅伊君宣判後，發言人魏瑞紅公布判決理由，指陳崇文朝阮國非開槍之時，後者已無任何攻擊在場人的舉動，而陳受過警察專業訓練，貿然於12秒內連射9槍，導致阮男死亡，不但逾越必要程度，亦不符合警械使用條例第6條規定的比例原則，因此須負失致死罪責。



魏瑞紅補充，陳崇文朝阮男身軀開第4槍後，阮男已明顯大量出血，對現場人可造成危害程度明顯降低，惟陳仍在5秒內繼續連開4槍，判斷明顯失當，警局內部調查結果亦認同此判決。她續指，陳崇文當時年僅22歲，資歷甚淺，案發時缺乏處理突發情況的能力及經驗，會影響現場判斷用槍手法及次數。



法官考慮陳與被害人家屬立達成民事和解，以及犯後態度、動機、目的、手段、損害程度及生活狀況等，量處上述判刑。陳崇文緩刑期間將交付保護管束，陳未有到場聽判；其家屬不服判決，表明將會上訴。



聲援陳崇文的人士聽判後，在法院前拉布條，堅決支持陳崇文應判無罪，高喊「警察沒尊嚴，百姓沒安全！」指台灣有更多的「未亡人」警察正在跟司去博鬥，將會持續關心此案。新竹縣警局表示尊重司法判決，但警員普遍認為判刑過重，若能判3月以下，比較符合警界的期待。