上半年工業經濟運行平穩　工信部：外商撤資正常行為

內地工業和資訊化部（工信部）周二（23日）在國務院新聞辦公室舉行的記者會，介紹今年上半年內地工業通訊業的發展情況時，工信部副部長辛國斌稱，面對國內外複雜多變的環境，上半年工業經濟運行總體平穩，展望下半年，影響工業經濟運行的回升動力和下行壓力並存。



辛國斌指出，今年上半年全國規模以上工業增加值同比增長6%，處於全年增速預期目標區間，當中製造業增加值同比增長6.4%，而高技術製造業增加值增長9%，增速高於全部製造業3個百分點；另製造業技術改造投資增長13.1%，增速高於全部製造業投資10.1個百分點，具有較高技術含量和附加值的工業新產品產量保持雙位數增長。



受惠於小微企業普惠性減稅、調降增值稅稅率、降低社保繳費負擔等因素，上半年規模以上民營和中小工業企業增加值分別增長8.7%和8.1%。按照去年不變價計算，電訊業務總量同比增長25.7%，而隨着上月6日內地正式發放5G牌照，移動網絡流量平均費用和中小企業寬頻平均費用持續降低，軟件和資訊技術服務業實現業務收入增長16%。



辛表示，當前工業經濟運行面臨的不穩定不確定因素依然較多，行業之間、地區之間分化趨勢加劇，工業品出口增幅回落較多，工業穩增長壓力依然較大。



近期有日媒報道，由於中美爆發貿易戰，調查顯示80%的美企和67%的歐盟國家的公司正從中國撤資，更有美媒引述美國服務及鞋業業界人士稱，即使中美最終能達成協議，外資撤出中國的趨勢仍會繼續。辛國斌回應外商撤資情況時指出，受到市場成本等因素的影響，部分外資企業撤出中國市場是企業正常經營行為，「資本向低成本地區流動是客觀規律，沒有必要大驚小怪」，又指目前製造業外遷規模不大，基本還是中低端企業為主。