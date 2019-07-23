兩岸必然統一　解放軍少將：和平不行就武統

台灣國防部智庫近日發表研究報告指出，陸方持續深化影響台灣政治、經濟、社會與總統選舉，必須慎防。在對台問題一直態度強硬的解放軍少將羅援日前在官媒發文稱，針對一國兩制的台灣方案，「一國」涉及主權問題，因此不容討論。如台灣不接受，則必然面臨被統一的結果。



作為中共元老羅青長的兒子，羅援現為軍事科學院世界軍事研究部副部長、中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長。他在文中指出，世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的，但在「一中」的前提下，「兩制」的外延與內涵則可以討論。



對台灣部分以反對一國兩制作為選舉工具，羅援直稱，祖國必須統一，也必然統一，至於方法可以有多種選擇，最好是和平統一，但假如不行，那就只有武力統一。他又提到，一國兩制其實是首先就台灣問題提出來，卻先在香港實現，經過數十年的探索，大陸得出一個結論，一國兩制中「一國」是前提、是核心，也是終極目標，沒有了「一國」，幾制都無用；他又質疑，台灣問題已拖了70年，還能拖到甚麼時候，強調大陸這一代要有這一代的擔當。