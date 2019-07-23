防止供應鏈受衝擊　特朗普令國防部加快生產稀土磁鐵

為了減少中美貿易戰對稀土供應鏈的衝擊，美國總統特朗普周一（22日）下令國防部，加速生產用於電子消費、軍事硬件和醫學研究的稀土及磁鐵，更警告若果沒有足夠的稀土儲備，國防將會受到損害。



特朗普向眾議院多個委員會主席致函，當中引用了有69年歷史的《國防生產法案》（DPA），用作填補稀土金屬釹和釤的不足。他提到，現時美國沒有足夠能力製造釤鈷磁鐵，因此他強調要重點生產釹、鐵、硼以及由釤鈷磁鐵。釤鈷磁鐵能抵受高溫及腐蝕，用作生產精確制導導彈、導引炸彈及軍用噴射機，五角大樓已要求採礦商7月底前制訂開發國家稀土和相關設備的計劃。



特朗普又強調，若果不採取行動，美國工業「無法合理地提供上述產品的生產性能」，他亦指其建議對國防很重要。《國防生產法案》能夠允許總統優先決定材料、設備和服務的合約，以穩定及建立國內的生產力。



中國商務部周二（23日）發布公告，決定對美國進口的正丙醇及相關產品，即日起展開反傾銷立案調查。今次調查確定的傾銷調查期為去年1月1日至去年12月31日，產業損害調查期為2015年1月1日至去年12月31日。調查預期在明年7月23日前結束，特殊情況下可延長至2021年1月23日。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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