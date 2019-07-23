韓國瑜邀政策辯論　柯文哲︰那要讀很多書

台灣的總統選舉將於明年初舉行，外界猜測台北市長柯文哲會否加入選戰。高雄市長韓國瑜周一（22日）接受電視專訪時表示，「柯一定會參選」，還透露自己已寫好國政白皮書，邀請柯和台灣的蔡英文總統參加辯論。柯則回應，「那要讀很多書」，疑再暗諷韓「讀的書只夠當北農總經理」。



柯文哲表示，台灣目前最大的問題非政策，而是政府的執行力，「這才是死角」。他強調，清廉勤政是對政府的基本要求，不是優點；又指自己上任市長首年，預算資本門執行率66%，到第4年僅上升至77%，因為目前的基建計劃無法承受太多的預算，他又指其他縣市的執行率一定更差。



另高雄近日暴雨成災，行政院長蘇貞昌斥韓國瑜視察災情後未有再度現身，韓周二（23日）回應，「台北昨天也有淹水，但未見蘇貞昌去視察，是因為不敢得罪柯文哲」，抗議對方在監督上實行兩套標準。



他批評蘇貞昌的施政風格是「獨眼龍式」，對民進黨執政的縣市長缺乏監督，但對國民黨特別是高雄市，則盯得緊，動輒指摘，對高雄市民不公平。