市場關注5G安全　工信部指無證據批無中生有

在周二（23日）國務院新聞辦公室記者會上，工業和信息化部（工信部）表示隨着內地5G商用發展隨上月正式發放牌照拉開帷幕。對市場關注的網絡安全問題，工信部新聞發言人聞庫直指外國提出內地網絡不安全是無中生有，到目前為止沒有看到相關的證據。



聞庫指出，5G的安全實際上和4G、3G、2G以及固網的安全有很多相同之處。當局一向對網絡發展中的安全問題非常重視，不是現在才開始關注。5G除了速度更快之外，在低時延、高可靠以及物聯網上有一些新的功能，而通訊發展和安全一直是成對配套的，不能說我們光顧發展不顧安全。



他指中國一直在安全方面秉承着開放、共用的發展理念。特別是在5G發展過程中，與全球的通信界共同推進發展。多年來，在各國運營企業和相關市場主體的信任下，中外企業開展了良好的交流與合作。



對於個別媒體或國家說5G不安全，他指中國在這件事上已多次作澄清，第一要注重安全，第二不要無中生有，對於新技術要給予發展空間，不要一個技術剛出來就說不安全。



對於中國發布5G商用的時機是否合適，聞庫以「預產期」形容，指無論網絡還是終端，中國已步入成熟階段。現在大概有10到20款手機基本上可以使用，到年底將會更多。