國務院再邀24國記者參觀「再教育營」　與學員交流

中國政府在新疆設置職業技能培訓中心，一直被指是「再教育營」，用於囚禁維族人和回教徒，在國際間屢起爭議。中國官媒報道，當局近日再次邀請了來自24個國家的中外記者，前赴新疆採訪，與培訓中心學員面對面交流。



據報道，中國國務院新聞辦本月14日至22日期間，在新疆舉行中外媒體「走進絲綢之路經濟帶核心區」主題採訪活動，讓來自中國、美國、俄羅斯、意大利、沙地阿拉伯、土耳其、日本、伊朗等24個國家的記者，在新疆多地採訪，與培訓中心學員、回教徒和各族群眾面對面交流。



行程中，採訪團先後走進疏勒縣、阿圖什市、溫宿縣、墨玉縣職業技能教育培訓中心，旁聽學員上課、參觀學員宿舍、觀看學員文體活動，並向多名學員、教師了解課程設置、與家人團聚、食宿和醫療保障等情況。採訪團又參觀「新疆重點暴恐案例展」，當局強調新疆已連續30個月沒發生暴力恐怖案件。



雖然中國官方從去年12月至今，已多次邀請外國駐華使節和記者前往新疆採訪，但由於採訪須在官方行程安排下進行，亦令外界質疑是政治宣傳，未能做到客觀報道，始終未能真正釋除外界疑慮。