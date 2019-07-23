醫護拍團體照致老人失救　官方：科主任已停職

山西呂梁市文水縣人民醫院有醫生日前只顧拍攝團體照，未理會一名病危老人家屬的多番求助，最終該老人失救而死。縣人民政府辦公室周二（23日）發通報，醫患雙方事發後已申請省醫調委調查處理，又稱涉事心內科主任已停職。另該省衞健委稱，已與呂梁市衞健委成立聯合調查組，核實和督導前期調查情況。



通報稱，經當局查證，死者為84歲婦人康金蓮，原籍文水縣南武鄉西莊村；事發在上周日（14日）晚上10時，康女在該院心內科監護室救治，並連夜由相關科室會診，及至周一（15日）上午，患者經搶救無效臨床死亡。相關家屬認為，期間科室醫生集體拍照影響救治，因而發生醫患糾紛。



通報續指，該縣已成立由分管副縣長牽頭、包括紀委監委在內的相關部門組成的調查組介入調查，並由政府、醫院與患者家屬積極溝通，做好善後處置工作。



此外，山西省衞健委在官方帳號發文，稱當局上周五（19日）得悉事件後，立即責成呂梁衞生健康委員會認真核實事件真相，並嚴肅處理相關責任人。及至周一，省衞健委召開專題會議，要求盡快查明情況、嚴肅處理相關責任人，並向社會通報；同時要求全省衞生行業「舉一反三」，開展醫德醫風整治專項行動。