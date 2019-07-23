美售台戰機料本月底獲批　金額少於100億美元

美國總統特朗普上任以來，加強對台軍售。本月初，美國務院批准對台出售108架M1A2阿布拉姆斯主戰坦克。近日據美方負責對台軍售案的人士稱，今年初台方向美國提出的F16V戰機的採購案，最快本月底交美國國會審批。



台海安全研析中心主任、軍情專家梅復興周二（23日）在Facebook發文稱，據負責軍售案的美方人士對他表示，目前該款戰機的軍售案的跨部會審查基本上已完成，目前正「對國會的非正式知會與簡報」。



他指這次F16案美台雙方經多次溝通，考慮到台行政部門編列特別預算的時程，以及避免過於接近來年的台灣總統選舉，而美國國會將於8月開始暑假休會，因此決定在7月底將該案通知國會。



梅復興又透露，這次軍售的總額將略低於100億美元（約780億港元），是自1992年之後，美國再向台灣出售新戰機。他分析稱，美方這次出售的F16V雖不能與F35之類的正牌第5代戰機相提並論，但若搭配先進技術裝備，亦具備部分第5代作戰能力，因此不但在美國對大陸戰略美台關係上，意義極為重大。