前國務院總理李鵬逝世　終年91歲

內地官媒通報，中國國務院前總理李鵬因病醫治無效，周一（22日）晚上11時11分在北京逝世，終年91歲。



公開資料顯示，祖籍湖北的李鵬生於上海法租界，畢業於蘇聯莫斯科動力學院水力發電系，曾任電力工業部部長、國家教育委員會主任、國務院副總理、國務院總理和全國人大常委會委員長等重要職務。



李鵬的父親李碩勛為中國共產黨早期領導人，參與及領導中共早期的軍事鬥爭，出任中共江蘇省軍委書記，領導蘇北地區的農民起義。李碩勛於1931年7月7日赴海南島主持軍事會議，被國民黨密探逮捕，同年9月16日在海口處決，終年28歲。



李鵬一生最受爭議的事件，是他當年為「六四事件」鎮壓天安門的決策者之一，亦是負責下達戒嚴令的人。當年以中央軍委主席鄧小平及國務院總理李鵬為首的強硬派，最後決定以武力解決。



官方訃聞稱，1989年，李鵬採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定國內局勢，並發揮重要作用；1989年6月中共十三屆四中全會後，作為中央領導集體的重要成員，李鵬重申鄧小平理論和「三個代表」重要思想。



訃聞續稱，李鵬堅決貫徹中共中央關於統一戰線和人民政協的方針政策，貫徹「一國兩制」方針，參與領導香港、澳門回歸各項工作；在三峽工程科學民主決策和建設中發揮重要作用；堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。