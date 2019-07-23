李鵬逝世：留學蘇聯 電力工程師出身後晉升國務院總理
2019年07月23日 18:56
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李鵬是電力工程師出身，其後晉升為國務院總理。（互聯網）
1928年10月：出生於上海，祖籍四川。
1941年至1946年：在延安自然科學院、延安中學、張家口工業專門學校學習。
1946年至1948年：任晉察冀電業公司技術員、哈爾濱油脂廠協理
1948年至1955年：蘇聯莫斯科動力學院水力發電系學習，任中國留蘇學生總會主席。
1955年至1966年：豐滿發電廠副廠長、總工程師，東北電業管理局副總工程師，阜新發電廠廠長
1966年至1979年：任北京供電局黨委代理書記、北京電業管理局局長。
1979年至1983年：任電力工業部副部長、電力工業部部長、水利電力部副部長。
1983年6月：任國務院副總理。
1985年9月：增選為中共中央政治局委員、中央書記處書記。
1987年11月：當選中央政治局常委，並任國務院代總理。
1988年4月：任國務院總理，任內1989年北京發生學運；1994年三峽工程動工。
1998年3月：任全國人大常委會委員長。
2003年3月：卸任公職，淡出政治舞台。
2019年7月22日：病逝。