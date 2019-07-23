李鵬逝世：留學蘇聯　電力工程師出身後晉升國務院總理

1928年10月：出生於上海，祖籍四川。



1941年至1946年：在延安自然科學院、延安中學、張家口工業專門學校學習。



1946年至1948年：任晉察冀電業公司技術員、哈爾濱油脂廠協理



1948年至1955年：蘇聯莫斯科動力學院水力發電系學習，任中國留蘇學生總會主席。



1955年至1966年：豐滿發電廠副廠長、總工程師，東北電業管理局副總工程師，阜新發電廠廠長



1966年至1979年：任北京供電局黨委代理書記、北京電業管理局局長。



1979年至1983年：任電力工業部副部長、電力工業部部長、水利電力部副部長。



1983年6月：任國務院副總理。



1985年9月：增選為中共中央政治局委員、中央書記處書記。



1987年11月：當選中央政治局常委，並任國務院代總理。



1988年4月：任國務院總理，任內1989年北京發生學運；1994年三峽工程動工。



1998年3月：任全國人大常委會委員長。



2003年3月：卸任公職，淡出政治舞台。



2019年7月22日：病逝。