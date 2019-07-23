李鵬逝世︰家族涉獵政商界　電力行業被形容為「家天下」

李鵬育有兩子一女，均活躍在政商界。其中女兒李小琳擁香港身份證，現任絲路規劃研究中心常務副理事長；長子李小鵬曾任華能國際和華能集團董事長和總經理等職，有「亞洲電王」之稱；次子李小勇則自小參軍，有上校軍銜，已移居新加坡。而由李鵬家族打造的「電力王國」也時刻影響中國民眾的生活。



李鵬妻子朱琳出身工人家庭，曾於哈爾濱外語學院學俄語，畢業後在東北一家化工廠當俄文翻譯，並在此期間經介紹和李鵬相識及結婚。而學水力發電出身的李鵬曾長期在電力系統工作，官至電力工業部部長，所以他的一子一女都繼承父業，並平步青雲。



其中李小鵬在高校的發電廠及電力系統專業學成後，一直從事相關工作，之後進入在香港上市的國有控股火力發電公司華能國際，並在經營電力產業為主的國有中央企業華能集團工作。不過李小鵬後來棄商從政，在2013年1月至2016年8月任山西省長，自2016年9月起任交通運輸部部長。



有「中國女電王」之稱的李小琳也同樣長期在電力系統工作，曾任香港上市公司中國電力國際的董事長，還曾多次被美國《財富》雜誌選為年度全球商界50大女強人之一。由於李鵬和子女都與電力關係密切，坊間有人將中國的電力行業形容為李鵬的「家天下」。



至於李小勇15歲時便被父母送去參軍，有上校軍階，並擔任過武警安亞技術開發公司董事長，不過該公司被指利用武警特權倒賣和走私軍火，李小勇避走澳洲留學，並在90年代初移居香港。至1998年，李再被指捲入涉案金額高達5億元人民幣（約5.77億港元）的金融詐騙案，及後移民新加坡。