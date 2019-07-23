李鵬逝世：傳是周恩來夫婦養子　三人關係密切

李鵬在父親李碩勛離世時不足3歲，他在成長期間與周恩來夫婦關係密切。外界一直流傳李鵬是周恩來的養子，但他晚年在回憶錄親自否認，強調自己並非周恩來夫婦的養子，又指他和其他烈士後代一樣，均稱呼周恩來為「周伯伯」，而鄧穎超則是他們口中的「鄧媽媽」。



李鵬在86歲高齡出版《李鵬回憶錄》，大篇幅交代他與毛澤東、周恩來夫婦及其他中共元老的交往。李鵬憶述，他與周恩來初次見面是在1940年，他當時與母親接獲前往延安的通知，於是與母親抵達重慶，來到曾家岩的周公館。周恩來看到李鵬時，指他的樣子酷似李碩勛，他亦稱呼周恩來為「周伯伯」，叫鄧穎超為「鄧媽媽」。



其後，李鵬與周恩來多次在延安及重慶見面，其中兩件事令李鵬留下深刻印象。他指有次在周恩來家中看到書架上的《唐吉訶德》後，翻了一下便放回書架。周恩來事後發覺書本不翼而飛，於是問是不是李鵬拿走，李鵬堅稱沒有。周恩來看到李鵬的委屈樣子後，便不再追問。當李鵬下次再到周恩來家中後，周恩來跟他說書已找到，對李鵬受委屈一事感到抱歉，但亦指出李鵬沒有把書放回原處。



第二件事發生在1942至44年間的延安整風運動，李鵬在周恩來家中發現他總是接待訪客，不少是曾與周恩來共事但受到審查的人士，但周恩來總是熱情招待他們，並聽取意見及用受過傷不能伸直的手，寫下他們的問題。李鵬指，周恩來成功平反不少冤假錯案及幫助別人洗脫嫌疑。



1948年，李鵬前往蘇聯莫斯科動力學院水力發電系深造，1955年返國。李鵬回國後在東北工作，與周恩來的見面機會較少，只有在返回北京開會時，通過秘書提出與周恩來會見的要求，兩人見面機會較少，與鄧穎超見面較多。