李鵬逝世：推動千億三峽工程　效益備受質疑

李鵬任職國務院總理時其中一個爭議是推動長江三峽工程，這項耗資逾千億人民幣、世界上最大的水利樞紐工程，據稱具有防洪抗旱、發電及航運的作用，但啟用後，工程的效益備受質疑，近期更有衞星圖片顯示大壩嚴重變形。



支持者認為工程能長遠能解決長江洪災，並帶來巨大經濟效益；反對一方則質疑三峽工程的真正效用，還提出生態、移民、國防等負面因素。三峽工程議案1992年由國務院提交全國人大通過，1994年12月正式動工。2002年長江圍堰截流，三峽大壩合攏，轉任人大委員長的李鵬出席慶祝儀式。2009年，三峽3期樞紐工程通過最後一次驗收，項目全部完工，累計投資達1849億元（人民幣．下同，約2137億港元）。



三峽工程投入使用後，除一直被指作用未如預期，工程對生態環境造成的影響也存在疑問。2011年長江中下游出現嚴重旱情。時任中國總理溫家寶指出，決定為工程後續工作追加1238億元（約1431億港元）投資，至2018年底，到位資金為618億元（約714億港元）。後續工程金額堪比原來投資，引起外界嘩然。



三峽工程近日再引起關注，網上流傳衞星圖片指大壩變形。三峽集團回應指，衞星圖並非直接拍攝，而是經運算而成，造成景場偏差。集團其後提供另一衞星圖片辟謠。