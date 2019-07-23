李鵬逝世︰女兒李小琳作風高調　爭議不斷提早退休

李鵬的女兒李小琳，過去一直在中國電力系統供職，曾任中國電力國際發展有限公司董事長，有「電力一姐」之稱，一度曾活躍本港社交圈。她高調的打扮穿著，亦牽涉過「涉保險交易」等風波，令其時常成為公眾焦點，爭議不斷之下，最終於去年5月，卸任大唐集團副總經理職務申請退休，而她當時還差3年才到退休年齡。



現年58歲的李小琳，早年在商界有不少光環，曾被美國《財富》雜誌評為2007年全球商界女強人，2011年亦被評為亞洲最具影響力商界領袖，是唯一上榜的中國女性。她曾擔任本港上市公司中國電力國際發展有限公司董事長、中國電力新能源發展有限公司董事長，亦做過兩屆全國政協委員。



她作風高調，常常成為媒體焦點。自2008年現身於公眾場合，她的衣著往往是國際名牌，被媒體被稱為「政治界的蔡依林、土豪中的濱崎步」。於2013年10月28日，她出席中國婦女第十一次全國代表大會，以一身皮草亮相，更引發網民批評。事後有時尚媒體證實該衣服並非皮草，只是純棉印花外套，但價值近3.5萬元人民幣（約4萬港元）。



另一方面，她亦捲入不少醜聞。英媒曾於2013年報道，在中國批准外資投資內地保險業前，曾作為中間人，幫助蘇黎世保險，收購聯合能源（00467）主席張宏偉等人所持有的股份，非法入股中國最大的私人保險公司新華人壽。她本人和內地東方集團董事長張宏偉先後發聲明否認指控，指有關報道為惡意中傷。



在2016年，國際調查記者同盟（ICIJ）披露的巴拿馬莫薩克豐塞卡律師行機密文件，揭露李小琳擁離岸公司。文件指，李小琳於李鵬仍在任總理期間，與丈夫劉智源在歐洲小國列支敦士登成立名為「Fondation Silo」的基金會。