警破特大製銷假冒日常用品案　涉額1.6億人民幣

湖南長沙市公安局、市知識產權局周二（23日）聯合通報，市公安局知識產權犯罪偵查支隊（下稱「知偵支隊」）近期成功破獲一宗特大生產、銷售假冒日常用品案。截至目前刑事拘留19人、逮捕5人，查獲1.6萬多件假冒產品，涉案金額達1.6億元（人民幣．下同，約1.8億港元）。



據了解，知偵支隊在今年3月接獲某日常用品的知名品牌代理公司舉報，指長沙多地存在銷售假冒品牌的洗頭水、洗衣液、香皂等情況；警方員調查後發現，該批假冒產品來自市內某日常用品市場的批發商，且銷量非常大，其倉庫儲存估值100多萬元（逾114萬港元）的4000多件假冒產品。



經進一步調查，警方發現分別以唐某、趙某為首的製銷組織。警方透露，趙某的製假組織所用生產原料、包裝材料及商標標識，主要來自浙江、廣東及河北等地；至於唐某的售假組織，他負責聯繫上線，其肖姓妻子則管理帳本和聯絡下線，而周姓司機則負責接貨、送貨，而假冒產品主要銷往長沙的批發市場、酒店，以及婁底、湘潭、株洲等地。



及至早前，專案組在多地展開收網行動，搗毀多個生產窩點、大型儲存倉庫、銷售門店及物流公司等，查封製假原料、半成品超過30噸，並凍結300多萬元（逾340萬港元）資金，押扣逾1000萬元（逾1140萬港元）的涉案物品，成功斬斷一條長期向長沙等地供應假冒日常用品的犯罪鏈。