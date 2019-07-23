涉非法排污　廣州皮革廠遭查封臨河違建被拆

廣東廣州市河長辦周二（23日）發通報，當地市區街聯合執法組日前查封一間非法排污的皮革廠，並稱該廠涉嫌違規處理危廢品，須拆除其臨河違建。



通報稱，當局在7月13日根據民眾舉報，廣州市河長辦牽頭組織黃埔區、南崗街道三級聯合執法組檢查散亂污企業。經查發現，黃埔區南崗河邊出現乳白色物質，周邊無排水管道。巡查人員初步勘察，懷疑大門正對南崗河的繪園皮革壓花廠（下稱「繪園皮革廠」）非法排污。



聯合執法組溯源調查發現，繪園皮革廠內無污水處理設施，廠房內黑色液體順地面流向雨水井口，生產機器的油污直接排入暗渠。通報又稱，繪園皮革廠環保手續不全，涉嫌違規處理危廢品；該廠的「危險廢物回收協議書」有效期截至2015年底，目前已經過期。



執法組同時發現，繪園皮革廠臨河而建，距南崗河河口約600米，廠區臨時搭建集水池、簡易廠房等建築佔用河道管理範圍，連片臨河違建藏納多個「散亂污」場所，生活污水等直排南崗河，影響國考斷面水質。上周六（20日）、周日（21日），聯合執法組拆除包括繪園皮革廠在內，多個生產廠家的臨河違建1450多平方米。