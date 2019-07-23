淮南市前政協副主席受賄罪成　判囚10年罰60萬人民幣

安徽亳州市中級人民法院近日通報，淮南市前政協副主席姚輝受賄一案，已於上周五（19日）下午公開宣判。姚輝因犯受賄罪，被判處有期徒刑10年，並處罰60萬元（人民幣．下同，約69.3萬港元），同時追繳其違法所得約458萬元（約529.3萬港元）及一塊價值8000元（約9245港元）的和田玉，上繳國庫。姚輝當庭表示服從判決，不上訴。



法院經審理查明，姚輝在2003年至2017年期間，利用擔任淮南市八公山區區委副書記、區長，區委書記等職務便利，在煤礦承包、經營、安全檢查、工程項目承攬及人事安排等方面，為他人謀取利益，直接或通過其妻子李X春（另案審理）非法收賄。



法院認為，姚輝利用職務便利受賄，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪；但他被捕後如實供述自己罪行，又積極交出全部涉案贓款、贓物，有悔罪表現，可從輕處罰，遂作出上述判決。



惟有內地傳媒發現，姚輝受賄案的行賄人名單中，出現了繆春道的名字；而繆春道正是淮南市2014年8月19日發生氣爆的東方煤礦法定代表人，該場事故造成27人慘死。