警察夫婦當街打人　完整CCTV畫面曝光證先被毆

湖南衡陽男子賀國偉在網上發貼稱，一對警察夫婦當街打人，事件引起輿論關注。周一（22日）這宗事件出現戲劇性扭轉，完整的現場閉路電視畫面曝光，顯示賀男曾親吻該對夫婦的7歲女兒臉頰，還先動手打人，最後被對方打倒在地。



內地媒體周二（23日）報道，被打人的警察夫婦，女方是龔琳雅，任職衡陽市女子看守所所長。事發於上周一（15日）晚，這對夫婦帶着兒子，與兒子的女同學唐小青家屬一同請肖姓班主任，到華新開發區大不同酒店二樓218包廂吃晚飯。



當晚9時許，兩個小孩自行到洗手間清洗餐具，此時在該酒店另一包廂吃完飯的賀國偉走出洗手間。賀男用手澆水灑向兩人臉上，唐小青趕緊跑進女廁。賀某追到唐小青，在女洗廁一角雙手卡住唐小青的臉頰，強行在其左臉上吻了一下。唐小青受驚後掙脫逃出。



其後女童的母親得悉此事後，與肖姓老師一起在酒店門口找到賀男。龔女上前從側邊用手拍了一下賀男肩膀，質問他為何強行親吻一個陌生女孩的臉。賀男將竟龔女一腳踢倒在地，老師亦被打倒，之後賀男與龔女打鬥，將後者踹倒在地，並騎在龔某身上，捉住她的頭髮，用拳頭擊打頭部。賀男的彭姓友人試圖將賀男拉開。



而龔女的丈夫張鵬，亦是衡陽市石鼓分局黃沙灣派出所副所長，接到肖老師求救電話後到，看到妻子被騎住，當即從後打了彭的頭部兩拳，再捉住賀男拳打腳踢，將其打倒在地，直到賀某沒有動彈。這對警察夫婦之後再打彭。



警方周一的通報交代這對夫婦的下場，指張男已被停職調查，龔女亦正配合調查。而內媒報道引述警方相關負責人透露，張鵬看到其妻被打受辱，制止賀男本無可非議，但在賀男無反抗下，仍對其拳打腳踢直至倒地不起，明顯超出必要限度；毆打勸交的彭某更不應該，「有損公安民警形象」。至於32歲的賀男，親吻女孩臉蛋是否涉嫌猥褻兒童的違法行為仍在調查。