前國務院總理李鵬病逝　終年91歲

中共退休元老、前全國人大委員長、前國務院總理李鵬，周一（22日）晚間十一時許，因病在北京逝世，終年九十一歲。官方訃告評價其是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，形容李的逝世是黨和國家的重大損失。



內地官媒於周二晚間近七時，發出中共中央委員會、全國人大常委會、國務院、全國政協的「沉痛宣告」，李鵬因病醫治無效逝世。隨後官媒新聞聯播節目亦以較長時間，由主播讀出該篇二千五百八十八字的通稿。不過，頭條至三條仍為中央高層相關訊息，李鵬逝世的訃告排在第四條。訃告並指，李鵬在一九八九年春夏之交的政治風波中，和「中央政治局大多數同志一道，採取果斷措施制止動亂」。



李鵬一九二八年生於上海法租界，祖籍四川成都，原名李遠芃。其父李碩勛是中共早期的高層領導人之一，其母趙君陶亦是中共早期黨員，曾參加一九二七年的南昌起義。一九三一年其父在海南島被國民黨政府逮捕並殺害，他由母親獨自撫育成人，少年時期在延安曾受到父親戰友周恩來夫婦關照。



中共南方局青年委員會書記蔣南翔在一九四一年送李遠芃前往延安時，為他改名李鵬。憑無可比擬的紅色家族背景，李鵬人生路途一帆風順。他一九四五年加入中共，四八年至五五年留學蘇聯，攻讀水力發電，回國後長期在電力系統工作。文革期間，李鵬在周恩來總理的保護下，並未遭受重大衝擊。一九七九年他調入中央電力部，歷任電力工業部副部長、部長等職，被稱為電力工業的傑出領導人、核電事業的重要開創者。



李鵬一九八三年已升至國務院副總理，並在一九八七年的中共十二大成為中央政治局常委，躋身中央權力最核心，黨內排名僅次於總書記趙紫陽。一九八八年，他接替趙成為國務院總理。



總理任期是李鵬政治生涯中最受爭議一頁。李鵬政治上被外界視為傳統「保守派」；在經濟上，他也被視為「鳥籠經濟派」，與市場經濟格格不入。一九九三年，李鵬心臟病發，時任副總理朱鎔基開始接掌更多經濟領域的工作，並於一九九八年正式出任總理。



直至二○○三年退休，李鵬一直置身中共領導層，並由總理轉任全國人大委員長。退休後李鵬轉為低調，○八年曾中風入院，坊間曾多次傳出他病危消息，但事隔不久他又精神奕奕地露面，包括前年十月出席中共十九大開幕式，但亦是他最後一次公開露面。



各國媒體昨均有報道李鵬逝世消息，有評論指他外表謹慎木訥，卻能身處中共權力核心二十載。雖然施政備受爭議，但卻給中國留下了經濟快速增長、全球外交實力上升的遺產。