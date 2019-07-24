村民拍攝公務員飯局被打到骨折　紀委介入

河北衡水桃城區一名村民周一（22日）向內地媒體舉報，有公務人員飯局後被桃城區安監局副局長趙廣全打到骨折，又稱自己拍攝了幾張相關照片，惟案件至今有40多天仍未處理。報道引述警方回應稱，案件正在辦理，桃城區紀委辦公室負責人周一（23日）指，紀委正核實調查。



桃城區幹馬村女村民張X紅表示，上月6日晚與康姓丈夫路過一間飯店時，看到10多人從飯店中走出。她認出幾個人是河東街道辦事處的工作人員，張女認為這樣的行為違規，便拍了幾張照片。但看到她在拍攝後，那群人裏一名男子衝出，要求她「刪了，不讓拍照。」



張X紅說，她隨後被搶手機，被衡水市桃城區安監局副局長趙廣全扭傷，右肩骨折。她丈夫翌日已報警。衡水市公安局桃城分局一名工作人員周一向內地媒體透露，案件仍在辦理中，不便透露案件詳情。張女提供一段她與辦案警員的錄音，其中警員稱「事實是清楚的，難在定性」。



衡水市桃城區安監局一名工作人員表示，上周四（18日）上午，桃城區紀委曾找趙廣全談話，「具體談甚麼我不清楚。」桃城區紀委辦公室一名負責人向內地媒體稱，紀委正在調查核實此事，行政處罰及民事賠償部分由公安部門調查處理。另案件中涉及到的黨員幹部會移送到區紀委，待有調查處理結果後，紀委將對外公布。